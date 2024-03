Canal+ candidate pour renouveler toutes ses chaînes sur la TNT

Après avoir menacé de se retirer de la TNT à plusieurs reprises, Canal+ est finalement candidate à la fois pour la chaîne privée, mais aussi pour l’ensemble de ses autres chaînes présentes sur la TNT.

Les négociations autour de la TNT n’ont pas toujours été un long fleuve tranquille pour la filiale de Vivendi, qui réclamait l’année dernière que son autorisation d’émettre soit raccourcie à un an et demi et qui a plusieurs fois menacé de se retirer. Mais cela semble être derrière Canal+ dorénavant, puisque Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+ a affirmé devant la commission parlementaire dédiée à la TNT que le groupe serait candidat pour les fréquences de la TNT.

Cette candidature concerne certes Canal+, mais aussi l’ensemble des chaînes gratuites et payantes soit : C8, CNews, CStar, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport ainsi que Planète+. Si pour certaines chaînes il ne devrait pas y a voir d’inquiétude, des doutes sont émis sur C8 et Cnews qui sont régulièrement critiquées et visées par des procédures de l’Arcom, un point faible sur lequel des concurrents pourraient s’appuyer pour tenter de les remplacer.

