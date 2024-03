La France signe avec plusieurs autre pays un premier accord sur la 6G

Alors que la 5G doit encore être déployée à travers le monde, plusieurs pays dont la France préparent déjà l’arrivée de la prochaine génération de téléphonie mobile pour en encadrer le développement.

Prendre de l’avance, mais aussi éviter que la Chine n’ait trop d’influence sur la création de la 6G. Dix pays, dont la France, les États-Unis, le Canada ou encore le Japon viennent de signer une déclaration conjointe afin de définir les grands principes qui dirigeront la création de cette nouvelle norme de réseau mobile.

Le but est de « garantir un réseau sécurisé, innovant et résilient » grâce à l’élaboration d’un cadre pour la standardisation, probablement par la 3GPP qui regroupe plusieurs organisations à travers le monde. Six grands principes doivent être respectés : la confiance au service de la sécurité nationale ; la sûreté et le respect de la protection de la vie privée ; l’utilisation de standards élaborés avec les industriels ; l’interopérabilité et l’innovation ; l’accessibilité, la durabilité et une connectivité globale, y compris des pays en développement et enfin l’utilisation la plus large possible du spectre.

Outre l’élaboration de cette norme, c’est aussi l’opportunité pour les pays signataires de faire front face à la Chine, qui est très influente dans le secteur des télécommunications.

Source : Axios

