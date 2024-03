UFC-Que Choisir dépose plainte contre Facebook et Instagram

Face à la décision de Meta de proposer un abonnement payant pour éviter le traitement des données personnelles sur Facebook et Instagram, UFC-Que Choisir et sept autres associations européennes portent plainte auprès de la CNIL.

Payer pour éviter que ses données personnelles ne soient utilisées, cela ne passe pas auprès de l’UFC-Que Choisir. Après avoir été rappelé à l’ordre par la justice européenne, Meta, maison-mère de Facebook et Instagram entre autres, a décidé de soliciter le consentement des consommateurs pour que leurs données soient traitées. Cependant, “Meta conditionne le refus de consentement à la souscription d’un abonnement payant. Autrement dit, soit le consommateur consent, soit, à défaut, il paye” résume l’association de consommateurs.

Une problématique importante s’ajoute à ce choix contesté : “les consommateurs ne sont pas en mesure d’évaluer l’ampleur ni les conséquences du traitement des données opéré par Meta, ce qui rend tout consentement valable totalement impossible, illusoire et inefficace, et ce quelle que soit la décision des régulateurs concernant le droit de Meta à pouvoir exiger un paiement“. Pour l’UFC-Que Choisir et 7 autres associations membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), il s’agit d’une enfreinte claire aux principes fondamentaux du RGPD, qui demande une information du consommateur claire mais aussi une collecte mesurée.

“Meta ne démontre pas limiter la collecte de données, au contraire. L’entreprise aspire simplement toutes les données possibles et imaginables, tout en dissimulant systématiquement l’ampleur de ses pratiques, en utilisant un langage volontairement ambigu et en ne révélant que la partie émergée de l’iceberg de ses pratiques de « pistage »” explique l’UFC-Que Choisir. Ainsi, une plainte a été déposée auprès de la CNIL pour contraindre Meta à se conformer à ces règles et principes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox