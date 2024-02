Free Mobile propose un tout nouveau smartphone haut de gamme en précommande avec des promos et un cadeau

Le tout dernier smartphone Honor est disponible en précommande chez Free Mobile et pour l’occasion, jusqu’à 300€ peuvent être économisés sur le Honor Magic6 Pro, avec un accessoire offert en prime.

Le Honor Magic6 Pro vient d’arriver dans nos contrées après un premier lancement en Chine. Il est disponible en précommande sur le site web de Free Mobile avec des livraisons débutant le 14 mars. Ce modèle résolument haut de gamme bénéficie d’ailleurs d’une offre spéciale permettant d’obtenir une tablette Honor Pad 9 d’une valeur de 399€ offerte pour tout achat du smartphone jusqu’au 26 mars prochain, en suivant la procédure expliquée dans cette brochure.

Le modèle est proposé en deux coloris, noir et vert, avec 512 Go de stockage avec 150€ de remise immédiate et une offre de remboursement de 150€ sous forme d’avoir, valable jusqu’au 13 mars pour les personnes n’étant pas abonnés Free Mobile. L’acheter au comptant vous coûtera ainsi 1149€, mais vous pouvez étaler le paiement en payant 449€/mois puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 100€.

Si vous êtes déjà connectés avec votre identifiant Free Mobile, l’offre de remboursement passe à 100€ mais la remise immédiate augmente, elle aussi, en passant à 200€, soit la même économie au total mais avec un tarif plus alléchant lors de la commande. Comptez ainsi 1099€ pour un achat au comptant et 279€ à la commande puis 29.99€/mois avec Free Flex.

Le Honor Magic6 Pro propose 12 Go de RAM avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8G en 3, permettant des performances à la hauteur de son positionnement haut de gamme. Il embarque un écran OLED de 6.8 pouces avec une définition de 2800 x 1280 pixels et un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. De quoi afficher de très belles photos ou vidéos prises grâce aux capteurs situés à l’arrière : un téléobjectif périscopique de 180 Mpx, un grand angle de 50 Mpx avec une ouverture variable et un capteur Ultra-grand-angle de 50 Mpx. Pour les selfies, comptez 50 Mpx. Côté autonomie enfin, une toute nouvelle batterie est installée avec 5600 mAh, ce qui doit permettre une autonomie allant d’un jour et demi à deux jours selon les usages plus ou moins intensifs.

