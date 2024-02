Le prix de la Freebox Ultra continue de faire débat, que prépare Free avec sa box 5G ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox Ultra la plus chère du marché, selon les points de vue

Créé il y a 25 ans, Free a d’abord bouleversé le marché des télécoms en lançant en 1999 la première offre ADSL en accès illimité « gratuit » en France au prix de 29,99 euros par mois sans passer par France Télécom avant de casser les prix en 2012 sur le mobile, une révolution qui lui a donné le surnom de trublion. Du pouvoir d’achat il y en a redonné beaucoup aux foyers français depuis sa création, lui qui se revendique aujourd’hui l’arme anti-inflation du secteur puisqu’il n’augmentera pas ses tarifs sur le mobile jusqu’en 2027, à contrario de ses concurrents qui aujourd’hui augmentent leurs prix. Le fondateur de Free s’est appuyé sur l’étude de 2012 prouvant qu’il avait fait économiser 7.2 milliards d’euros aux Français en deux ans pour répondre : “Alors imaginez en 12 ans” a-t-il lancé. Cependant, certains considèrent qu’aujourd’hui, les économies ne semblent plus être au coeur des propositions de l’opérateur puisqu’il propose l’offre la plus chère du marché. Cependant, il faut remettre la Freebox Ultra dans son contexte et se poser la question : pense-t-on d’abord au rapport qualité-prix ou au tarif final sur la facture ? A vous de juger.

Que nous réserve Free avec sa box 5G ?

Si Free propose d’ores et déjà une offre 4G, disponible pour les logements et les zones où la connexion internet fixe n’est pas au rendez-vous, l’opérateur prévoit de lancer sa propre box 5G. C’est en tout cas ce qu’a dévoilé le compte officiel Free 1337 lorsqu’on lui a posé la question sur X. Il reste à voir ce que proposera cette box 5G, les débits, l’enveloppe data disponible, mais aussi son prix… Une affaire à suivre donc.

La publicité reste critiquée, mais suit une certaine logique

Les abonnés Freebox Ultra peuvent bénéficier de 6 mois offerts à Insomnia, Kitchen Mania et Explore très simplement. De quoi enrichir les contenus déjà conséquents proposés par l’offre premium de Free. Cependant, certains se plaignent encore d’avoir des abonnements avec publicités inclus dans leur Freebox. Il est bon de rappeler qu’il est possible de passer à une version sans pub depuis son espace abonné Freebox. Si certains considèrent que le fait de devoir payer pour se passer de la publicité est justifié, d’autres espèrent que les critiques font changer d’avis certaines plateformes…

Le souci des packs Canal+ en est il vraiment un ?

Si la chaîne Canal+ en Live incluse dans votre offre Freebox Ultra ne vous suffit pas, vous pouvez souscrire une autre offre de la filiale de Vivendi avec une réduction de tarif. Dans ce tutoriel, Univers Freebox vous explique comment faire. Parmi ces offres proposées pour les abonnés premium de Free, l’une d’entre elle paraît faire un petit peu doublon, ce qui engendre des critiques sur le fait de rendre l’offre disponible et de ne pas l’avoir adaptée à ce que proposait déjà la Freebox. Un problème qui n’en est pas forcément un en soi, puisque des alternatives existent.

Faire des économies d’énergie permettra-t-il de faire des économies sur les tarifs ?

Depuis plusieurs années Orange met en veille certaines fréquences 4G mais aussi 5G la nuit pour faire des économies d’énergies. Dans cette optique de division de consommation électrique de ses sites mobiles, l’opérateur historique va prochainement aller encore plus loin avec le lancement en partenariat avec Nokia d’un nouveau mode d’économie d’énergie appelé « veille profonde extrême » qui utilise l’architecture radio AirScale de dernière génération du géant finlandais. Le mode veille profonde extrême va plus loin que les solutions de veille profonde précédentes en déconnectant les sous-systèmes matériels supplémentaires grâce notamment à l’IA. L’industrie des télécommunications encourage les fournisseurs à fabriquer des solutions plus économes en énergie pour aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs de développement durable. Les coûts énergétiques représentent une part croissante des coûts auxquels sont confrontés les gestionnaires de réseaux. En particulier, le réseau d’accès radio (RAN) représente environ 80 % de la consommation énergétique totale des réseaux mobiles. Une bonne nouvelle pour l’écologie, mais qui laisse plusieurs Freenautes dubitatifs…

