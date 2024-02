Orange lance un mode “veille profonde extrême” très efficace sur ses antennes avec Nokia

A partir du second semestre 2024, Orange va diviser par huit la consommation de ses unités radio grâce à une nouvelle solution de veille « trafic zéro, zéro watt » développée par Nokia.

Depuis plusieurs années Orange met en veille certaines fréquences 4G mais aussi 5G la nuit pour faire des économies d’énergies. Dans cette optique de division de consommation électrique de ses sites mobiles, l’opérateur historique va prochainement aller encore plus avec le lancement en partenariat avec Nokia d’un nouveau mode d’économie d’énergie appelé « veille profonde extrême » qui utilise l’architecture radio AirScale de dernière génération du géant finlandais.

“Cette nouvelle solution sera déployée par Orange au second semestre 2024 pour améliorer l’efficacité énergétique de ses réseaux mobiles sans impacter les performances ni l’expérience client. Le mode, appelé « trafic zéro, zéro watt », détecte lorsque le réseau a un faible trafic et arrête les éléments clés du matériel des unités radio sélectionnées pour réduire les coûts énergétiques”, a annoncé le 20 février Nokia dans un communiqué. L’équipementier estime que cette solution permet de diviser par huit la consommation des unités radio. Celle sera par ailleurs sera introduite plus largement dans la nouvelle génération du portefeuille AirScale RAN de Nokia.

Le mode veille profonde extrême va plus loin que les solutions de veille profonde précédentes en déconnectant les sous-systèmes matériels supplémentaires grâce notamment à l’IA. L’industrie des télécommunications encourage les fournisseurs à fabriquer des solutions plus économes en énergie pour aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs de développement durable. Les coûts énergétiques représentent une part croissante des coûts auxquels sont confrontés les gestionnaires de réseaux. En particulier, le réseau d’accès radio (RAN) représente environ 80 % de la consommation énergétique totale des réseaux mobiles.

Arnaud Vamparys, CTIO, Orange Europe, a déclaré : « Nous défendons depuis longtemps la nécessité d’une coopération écosystémique si nous voulons réduire l’empreinte environnementale de notre industrie et rendre nos réseaux aussi efficaces énergétiquement que possible. Ce projet s’inscrit dans notre ambition de réduire nos émissions de CO2 de 45 % en 2030 par rapport à 2020 sur l’ensemble des scopes 1, 2 et 3, telle que définie dans notre plan stratégique « Lead the future ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox