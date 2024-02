Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Android

Quelques améliorations sont actuellement déployées sur le Play Store d’Android pour l’application TV Oqee.

Si vous disposez d’un smartphone Android, vous pouvez mettre à jour Oqee dans une toute nouvelle version. Une mise à jour somme toute assez mineure, sans nouvelles fonctionnalités, mais qui apporte quelques améliorations bienvenues pour l’expérience utilisateur.

Les développeurs annoncent ainsi une optimisation des performances de l’application, mais ont aussi mis à jour l’illustration liée à un manque de contenus. De plus, les pages détails arborent désormais un nouveau design.

Avec cette interface TV, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 230 incluses et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 500 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

