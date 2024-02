L’application myCanal va devenir obsolète pour certains utilisateurs, la Freebox mini 4K épargnée de justesse

Les appareils fonctionnant avec une version antérieure à Android 7.1 ne pourront plus accéder à myCanal à compter du 24 juin prochain.

Après les appareils fonctionnant sous Android 5 Lollipop en 2022, c’est au tour des smartphones ou box sous Android Marshmallow. “À compter du 24 juin, l’application myCanal deviendra obsolète pour les utilisateurs de versions Android antérieures à la 7.1“, annonce @anael_tw sur X, un internaute très bien informé des prochaines évolutions de Canal+.

Les abonnés TV by Canal ou Canal+ concernés seront donc invités à mettre à jour leur smartphone ou box si une mise à jour est disponible, soit utiliser l’application depuis un autre appareil plus récent. Les abonnés Freebox mini 4K utilisant myCanal sont donc épargnés puisque la box Android de Free tourne sous Android Nougat 7.1.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Ultra, Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité ou sur d’autres supports.

La plateforme propose également une version compatible avec la Freebox Pop et mini 4K. L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop ou encore en multi-tv pour les autres.

