Freebox Ultra et Ultra Essentiel : comment activer son Pocket WiFi inclus dans l’offre

Le Pocket WiFi permet aux abonnés Freebox Ultra et Essentiel d’accéder à une connexion 4G en mobilité ou dans l’attente de leur raccordement fibre. Voici un tutoriel sur la marche à suivre pour l’activer.

C’est l’un des nouveaux accessoires ajoutés par Free au sein de son offre Ultra (et de sa déclinaison Essentiel) : le Pocket WiFi est proposé comme une solution de connexion alternative en attendant la connexion à la fibre de l’abonné, puis peut être utilisé comme routeur de mobilité. L’important ici étant qu’une carte SIM dédiée y est intégrée avec 200 Go mensuels avant raccordement, puis 50 Go chaque mois pour un accès à l’extérieur de son domicile à travers la France.

Il est possible de le commander soit lors de la souscription à l’une des offres compatibles, soit depuis son espace abonné Freebox. Des frais de 10€ sont prélevés à la commande et l’appareil n’est pas votre propriété : il faudra le restituer à Free si vous quittez votre abonnement. Une fois cette commande réalisée, comment activer cet appareil somme toute bien pratique ? Il s’agit somme toute d’un routeur Huawei assez classique et la manipulation est relativement simple.

Il suffit en effet de déclipser le capot plastique à l’arrière de votre Pocket WiFi pour y insérer la batterie fournie séparément et présente dans la boîte. Vous pourrez par ailleurs apercevoir la carte SIM installée dans le Pocket WiFi. Notez que cette dernière est uniquement utilisable dans ce routeur, mais qu’elle peut être remplacée si vous le désirez.

Une petite encoche vous aidera à déclipser le capot arrière sur l’un des coins de l’appareil

Refermez ensuite le capot puis maintenez le bouton situé sur la tranche de l’appareil jusqu’à ce que vous voyiez les deux voyants s’allumer sur la façade du Pocket WiFi.

Un voyant indique la réception du réseau, l’autre si votre appareil est suffisamment chargé

Maintenant, comment se connecter à cet appareil ? Pour cela, une étiquette vous est fournie avec toutes les informations nécessaires. Le Pocket WiFi génère en effet un réseau privé avec un nom défini et donc une clé dédiée, vous pouvez ainsi le rechercher sur votre appareil et saisir le mot de passe ou, s’il s’agit d’un smartphone ou d’une tablette par exemple, tout simplement scanner le QR Code qui y figure.

Il est cependant précisé qu’il n’est pas conseillé de coller cette étiquette sur votre smartphone, afin de conserver secret l’accès à votre WiFi privé. A vous de décider où la conserver, possiblement dans votre portefeuille si vous êtes en mobilité. De même, l’appareil fonctionne avec une batterie de 1500 mAh, il faudra donc se souvenir de la charger avec un câble micro-USB, soit celui fourni dans la boîte, mais qui est assez court, soit avec un autre dont vous disposez.

