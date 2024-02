Iliad lance un nouveau forfait canon en Italie, et fait rêver en France avec un autre avantage

Toujours en pleine croissance iliad Italia lance une nouvelle offre mobile plus attractive qu’en France : 200 Go à 9,99€/mois avec la 5G. Et ce n’est pas tout.

Fort de ses 10,5 millions d’abonnés mobiles depuis son lancement en mai 2018, Iliad a toujours soif de nouveaux recrutements en Italie. Pour séduire et affaiblir un peu plus la concurrence, l’opérateur lance nouvelle offre “FLASH 200” jusqu’au 29 février. Celle-ci comprend 200 Go en 4G et 5G, appels et SMS illimités, ainsi que 11 Go à utiliser en roaming dans l’Union Européenne et les appels illimités vers plus de 60 destinations dans le monde, le tout pour 9,99€/mois. Autre point fort de forfait, il permet de profiter de l’offre 100% fibre Iliadbox à seulement 19,99€/mois au lieu de 24,99€/mois. Les abonnés de l’opérateur peuvent donc disposer d’une offre mobile riche en data et d’une connexion internet fixe pour seulement 29,98€/mois.

De quoi faire rêver en France à l’heure où les prix augmentent. A titre de comparaison, même si le marché diffère, Free Mobile propose une offre 4G incluant 110 Go à 10,99€/mois ou son forfait 5G 250 Go à 19,99€/mois lorsque B&You et Red by SFR commercialisent respectivement des forfaits 5G 100 Go à 11,99€ et 10,99€/mois, ou 200 Go à 17,99€. De son côté, Sosh propose actuellement une offre 4G comprenant 40 Go à 9,99€/mois mais aussi un forfait 5G 140 Go à 20,99€/mois. Les opérateurs français proposent toutefois plus de données à l’étranger qu’Iliad Italia.