Free offre 6 mois d’abonnement à trois service de SVOD à ses nouveaux abonnés Freebox Ultra et même à ceux en migration

Insomnia, Kitchen Mania et Explore sont offerts pendant 6 mois aux abonnés Freebox Ultra. Les abonnés en migration qui profitaient déjà de cette promotion voient les compteurs être remis à zéro mais il leur faudra s’abonner et résilier eux-mêmes.

Lancés fin 2023 sur les Freebox et offerts pendant 6 mois aux abonnés (hors Crystal/HD), les trois services de SVOD de Mediawan, à savoir Insomnia, Kitchen Mania et Explore sont également proposés gratuitement durant la même période aux nouveaux abonnés Freebox Ultra. Une promotion tout à fait logique mais qui va profiter un peu plus longtemps par exemple aux abonnés Freebox Pop et Delta qui ont migré vers la nouvelle offre haut de gamme de Free et pour qui cette mise en clair s’est faite automatiquement en novembre dernier sans aucune manipulation.

En effet, selon nos constatations, en se rendant sur les trois plateformes de streaming, les abonnés Pop et Delta n’auront pas directement accès aux contenus alors que la période de promotion doit se terminer pour eux en courant mai. A la place, un écran leur propose de s’abonner avec 6 mois offerts avant de passer automatiquement à un tarif de 1,99€ à 3,99€/mois sans engagement selon les plateformes.

Il leur faudra donc faire attention, s’ils peuvent donc bénéficier au final de trois mois de plus inclus, la résiliation ne sera pas automatique à l’issue des 6 mois comme cela aurait été le cas s’ils avaient conservé leur Freebox Pop ou Delta. Cette fois, il est nécessaire d’activer ces services. Il suffit pour cela de vous rendre directement sur chacune de ces plateformes et de vous abonner avec votre code d’achat. Il faudra vous donc vous désabonner vous-mêmes si vous ne souhaitez pas continuer l’aventure à la fin de la promotion.

Pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K qui auraient migré vers la Freebox Ultra, le principe reste le même que la première fois, il leur faudra s’abonner aussi pour profiter de cette promotion et ne pas oublier de se désabonner à l’issue des 6 mois, à moins de vouloir continuer l’expérience et ainsi payer un abonnement sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox