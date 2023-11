Test de Kitchen Mania, offert aux abonnés Freebox : découverte et gourmandise sont au rendez-vous malgré une présentation qui laisse à désirer

Free propose désormais l’accès à Kitchen Mania sur ses Freebox (hors V5/Crystal) avec un essai gratuit de 6 mois. Que propose ce service ? Univers Freebox vous propose un tour complet de la plateforme.

Depuis ce mercredi 15 novembre, les abonnés Freebox peuvent profiter de 6 mois offerts à Kitchen Mania et Explore gratuitement et sans engagement. Après avoir publié notre premier test sur la plateforme de documentaire de Mediawan, que vaut son service dédié à la cuisine ?

Pour les détenteurs d’une Freebox Delta et Pop, il suffit de se rendre sur la plateforme pour profiter des contenus et l’abonnement sera résiliée directement lorsque la période d’essai se termine. Du côté des abonnés Freebox mini 4K et Révolution, il faut l’activer directement et, si le service ne vous plaît pas, il faudra vous en désabonner au bout des six mois ou avant. Dans les deux cas, aucun engagement. À l’issue de ces six mois, si vous souhaitez continuer l’aventure, comptez 1.99€/mois.

Accéder à Kitchen Mania se fait assez facilement : sur Oqee il suffit de se rendre dans la section VOD de votre interface TV et sur Freebox Révolution ou Delta, la plateforme se trouve dans la section vidéo à la demande.

L’interface pour sa part est rigoureusement de la même facture que celle d’Explore et est très sommaire. Une proposition épurée, avec tout de même une certaine éditorialisation des contenus, mais sans fioritures. Kitchen Mania est une plateforme de vidéo à la demande (SVOD) entièrement dédiée à l’univers culinaire.Le service entend offrir une mine de contenus gourmands, allant des documentaires aux magazines culinaires, en passant par des émissions de cuisine animées par des chefs renommés.

Une fois arrivé sur la page d’accueil, vous pouvez ensuite la faire défiler en cliquant sur la flèche “bas” de votre télécommande pour découvrir les diverses catégories proposées. La plateforme vous proposer ses contenus, tant ses séries que des épisodes dédiés à une cuisine en particulier. Vous pourrez ainsi suivre les astuces et conseils de chefs renommés comme Jamie Oliver, Julie Andrieu, Rachel Khoo ou encore la cheffe Kelly.Découvrez des recettes du terroir, préparées avec des produits locaux et naturels. Mais vous pourrez également retrouver la série “À pleines dents”, qui suit Gérard Depardieu au cours d’un périple gastronomique en Europe.

Parmi les célébrités de la cuisine partenaires de la plateforme, vous retrouverez Jamie Oliver, célèbre cuisinier britannique connu pour son approche décontractée de la cuisine. Autres figures incontournables, Alain Ducasse, Régis Marcon et Michel Guérard, chefs étoilés français qui se sont illustrés par leur contribution majeure à la gastronomie mondiale.

Par ailleurs, Kitchen Mania a établi des collaborations avec les talents prometteurs tels qu’Amandine Chaignot et la cheffe Kelly. En outre, des chefs étrangers de renom comme Nigella Lawson et Babette de Rozières partagent également leur expertise culinaire sur la plateforme. D’autres programmes sont orientés autour de la découverte, comme les “Road Trip” visant à s’essayer à des recettes des États Unis, tandis que d’autres se spécialisent autour de quelques recettes en particulier, comme Passion Ramen. À ce titre, l’éditorialisation permet de vous y retrouver assez facilement : si vous cherchiez un dessert, vous aurez droit à une sélection de programmes dédiés à la pâtisserie par exemple.

D’autres programmes, bien plus orientés “grand spectacle”, comme Eddie Eats America, où l’homme le plus fort du monde qui a déjà réussi à soulever 500 kg en deadlift relève de grands défis culinaires. Moins de recette, plus de divertissement donc. Bien sûr, les recettes sont tout de même au rendez-vous, dans un format assez clair pour permettre même aux néophytes de suivre chaque étape.

Verdict

Le principal problème de Kitchen Mania est le même que pour Explore, à savoir une interface très pauvre. Le minimum syndical est à peine atteint, mais en termes de contenus, les amateurs de cuisine et les curieux pourront se rassasier d’une grande diversité de sujets et de recettes. Les programmes sont assez clairs et bien réalisés pour permettre soit de se détendre soit de réaliser vous-même vos plats. Avec les six mois offerts, pourquoi s’en priver ? Quant à savoir s’il faut le conserver après, si le service est régulièrement enrichi et que vous aimez cuisiner, le prix est assez bas pour que cela soit envisageable.

