Le saviez-vous : Free Mobile permet à tous ses abonnés de “faire des appels à plusieurs”

Connaissez-vous le “mode conférence” inclus dans les forfaits 2€, Série Free et 250 Go de Free Mobile ?

Lancé en 2012 sur son forfait à 19,99€/mois, Free Mobile propose depuis un “mode conférence” dans toutes ses offres, que ce soit le forfait Série Free et celui à 2€ même si ce dernier intègre seulement 2h d’appels sans booster. Comme son nom l’indique, cette option gratuite permet de passer des appels à plusieurs et donc de partager une seule et même conversation. Si beaucoup d’utilisateurs préfèreront utiliser les appels de groupe sur une application de messagerie instantanée comme WhatsApp, ce mode a toutefois le mérite d’exister.

Si Free Mobile ne donne aucun détail sur le site de son assistance, l’usage de la conférence téléphonique dépend du smartphone utilisé, Android ou iOS. Nous l’avons testé sur iPhone, son utilisation est un jeu d’enfant.

Dans un premier temps, il suffit d’appeler un premier interlocuteur avant de tapoter sur “nouvel appel”, puis de composer un second numéro. Lorsque le deuxième correspondant répond, il vous reste alors à sélectionner le bouton “conférence” s’affichant à l’écran. S’affichera alors la mention “appels multiples” en haut de l’écran.

Chaque interlocuteur peut alors lui même ajouter un correspondant à la conférence en effectuant la même manipulation. Lorsque le premier appelant quitte la conversation, les autres participants peuvent continuer leur discussion. Nous avons réalisé un appel de groupe comprenant 4 personnes. Apple permet de fusionner jusqu’à cinq appels pour une conférence téléphonique.

