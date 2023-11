Test d’Insomnia, offert 6 mois aux abonnés Freebox : de l’horreur en tout genre allant du culte à la perle rare

Parmi les services SVOD de Mediawan lancés récemment sur les Freebox, Insomnia veut séduire les fans d’horreur. Univers Freebox a fait le tour du service pour vous.

Nous vous avons déjà présenté Kitchen Mania et Explore, deux services SVOD récemment intégrés aux Freebox et offerts pendant six mois. Peu de temps avant, Mediawan avait également installé le service Insomnia, dédié à l’horreur.

Pour les détenteurs d’une Freebox Delta et Pop, il suffit de se rendre sur la plateforme pour profiter des contenus et l’abonnement sera résilié directement lorsque la période d’essai se termine. Du côté des abonnés Freebox mini 4K et Révolution, il faut l’activer directement et, si le service ne vous plaît pas, il faudra vous en désabonner au bout des six mois ou avant. Dans les deux cas, aucun engagement. À l’issue de ces six mois, si vous souhaitez continuer l’aventure, comptez 3.99€/mois.

Accéder à Insomnia se fait assez facilement : sur Oqee, il suffit de se rendre dans la section VOD de votre interface TV et sur Freebox Révolution ou Delta, la plateforme se trouve dans la section vidéo à la demande.

Insomnia, revendique être la destination ultime des cinéphiles avertis fans de l’horreur, propose plus de 80 films chaque mois. . Les curateurs d’Insomnia parcourent le monde à la recherche de perles rares du cinéma. Leur sélection est un mélange éclectique, de l’indépendant au commercial, du classique à l’avant-garde. Vous pouvez vous attendre à des films que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Les films sont souvent en version originale, ce qui signifie que vous pourriez avoir besoin de sous-titres. Mais cela fait partie de l’authenticité d’Insomnia.

Les programmes phares seront mis en avant dès l’arrivée sur la page d’accueil avec des icônes très visibles, il suffit de cliquer sur l’une d’entre elle pour en profiter.

L’interface est très sommaire et permet surtout de découvrir le catalogue à travers plusieurs catégories thématiques. Vous pourrez également retrouver des séries en plus des longs métrages, comme “Monstrous“, série coréenne du réalisateur de “Dernier train pour Busan“.

Pour ce qui est du septième art à proprement parler, vous retrouverez des classiques du genre comme “Carrie” ou Amityville en plus des divers programmes plus niches.

Verdict

Comme tous les autres services de Mediawan, l’interface est très pauvre, mais c’est très vite compensé par la qualité du contenu proposé et sa variété. Insomnia entend clairement vous proposer des nouvelles expériences avec des programmes plus ou moins connus. Bien sûr, il faudra s’accrocher pour certains programmes assez rudes, mais c’est le pari de la plateforme !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox