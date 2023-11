France Télévisions lance sa première chaîne thématique gratuite, disponible sur la Freebox Pop

La plateforme france.tv accueille une première chaîne FAST baptisée France TV Séries.

Le marché des chaînes linéaires thématiques financés par la pub continue de se développer en France avec plus de 500 flux comptabilisés cen 2023. Avec l’essor des TV connectées, les géants de l’audiovisuel français s’y intéressent comme TF1, M6 qui se sont déjà lancés dans l’aventure via leur service de replay. De son côté, France Télévisions a emboîté le pas le 22 novembre avec le lancement de sa toute première chaîne FAST sur sa plateforme france.tv.

Baptisée FranceTV Séries, cette chaîne est notamment disponible sur l’application, le web mais aussi selon nos constatations sur la Freebox Pop via Oqee. Il suffit de se rendre dans la rubrique replay, et de lancer france.tv. Pour l’heure, les Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet ne sont pas concernées.

FranceTV Séries vient ainsi enrichir l’offre en direct de la plateforme du groupe laquelle comprend l’accès aux chaînes de France Télévisions mais aussi Slash le service numérique du service public destinée aux 18-30 ans ou encore Okoo, son service jeunesse. Au programme de cette nouvelle chaînes FAST, la diffusion de séries diffusées sur France 2 et France 3 comme Un si grand soleil, Petits meurtres d’Agatha Christie ou encore la Stagiaire, en atteste le clip officiel de la chaîne.



A l’instar de Pluto TV et Molotov, France Télévisions commence à surfer sur la vague des chaînes “FAST” (Free advertising-supported streaming television) dont le fonctionnement est le même que les flux linéaires, ces dernières sont gratuites et financées par la publicité.Dans cette optique, France TV Distribution a signé en septembre 2022 un accord avec l’agrégateur de contenus SoFast pour un déploiement sur les téléviseurs connectés et les plateformes OTT.

SoFAST fournit des solutions basées sur le cloud et crée aussi des chaînes pour les détenteurs de droits, fournisseurs de contenu ou diffuseurs et les distribue vers les plateformes afin de les monétiser. “Si vous êtes une plateforme de TV connectée (CTV) ou OTT, nous vous proposons un portefeuille de plus de 350 chaînes prêtes pour le mode FAST, et une bibliothèque de plus de 70.000 heures en AVOD et SVOD”, précisait la société.

