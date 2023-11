Attention à ces faux sites web qui sévissent en nombre durant le Black Friday

Les achats de Noël sont dans la tête de beaucoup de personnes, et encore plus avec le Black Friday et ces promos alléchantes. C’est aussi une période propice aux arnaques, les escrocs l’ont bien compris.

Avec le Black Friday et l’arrivée de Noël, les achats en ligne vont bon train. Seulement, cette période est également signe de phishing. En effet, selon un rapport de BrightCloud spécialisée dans la cyber-résilience, 34,3 % de l’activité totale de l’année se déroule en novembre.

Comme le précise dans un rapport Kaspersky une entreprise de cybersécurité : “Depuis octobre, le nombre de domaines utilisant les mots « Black Friday » a sensiblement triplé. Les sites Web hébergés dans ces domaines sont soit des magasins inexistants, soit des répliques convaincantes de véritables magasins en ligne. Les sites de copie utilisant des domaines similaires sont également activement utilisés par les fraudeurs. Pour exploiter la fièvre du Black Friday, ils font la publicité de produits à des prix remarquablement bas, ce qui amène les utilisateurs à perdre involontairement de l’argent en effectuant ce qu’ils pensent être un achat légitime.”

Dans ce même rapport, Kaspersky indique avoir analysé des activités de spam et de phishing liées au Black Friday : “Au cours des deux premières semaines de novembre, Kaspersky a détecté 92 259 courriers indésirables contenant les mots-clés “Black Friday””. A noté que les plateformes d’achat comme Amazon, Ebay ou encore AliExpress sont des cibles propices pour les pages de phising. De même pour Apple, qui comptabilise, 2 844 828 tentatives de phishing utilisant son nom au cours des dix premiers mois de 2023.

En conclusion, il faut être vigilant toute l’année, mais encore plus durant la période du Black Friday. Pour cela, si une offre vous intéresse, il est préférable de vérifier sur le site officiel de la marque pour s’assurer de son existence. Méfiez-vous des offres non sollicitées. Et pour finir, il faut toujours vérifier l’URL du site que vous consultez.

Source : Numerama

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox