Les sites web français sont de très mauvais élèves en terme d’accessibilité

Les principaux sites web français ne facilitent pas la tâche aux personnes en situation de handicap.

Selon le baromètre de la Contentsquare Foundation, les sites web français ont encore beaucoup de travail à faire concernant l’accessibilité numérique. Durant six mois, 50 des sites web français les plus consultés ont été audités. Seulement un site sur les 50 respecte les obligations légales et atteint un taux de conformité à 100 % conformément au RGAA (référentiel général d’amélioration de l’accessibilité) et c’est un site du service public. La loi de 2005 stipule que tous les services en ligne de l’Etat doivent être accessibles à tous. Cette obligation est étendue à partir de 2019 aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros. Depuis avril 2023, le cadre législatif s’est vu amendé avec notamment le renforcement des sanctions (jusqu’à 50 000 €) mais aussi la désignation de l’Arcom comme autorité de contrôle.

En France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap et le constat est alarmant. En effet, 1 site sur 2 ne respecte pas les obligations légales. Sur la totalité des sites audités, plus de la moitié présentent un taux de conformité inférieur à 50 % et 64 % ne publient pas leur taux d’accessibilité.

Les sites des services publics et les sites bancaires bons élèves mais…

Les sites respectant le plus l’accessibilité numériques sont les sites publics et les sites bancaires avec respectivement 69 % et 61 % de taux de conformités. Les sites médias atteignent seulement 44 % de taux de conformités. En lanterne rouge, on retrouve les sites d’e-commerce avec un taux de 36 %. Cependant, 45 % des démarches administratives en ligne les plus courantes sont accessibles aux personnes en situation de handicap, dû des navigations peu intuitives ou des formulaires complexes.

Parmi les critères bloquants, on retrouve l’impossibilité de naviguer avec le clavier, espace de texte insuffisant, trop de contenus en mouvement. Les Cookies, captcha et pop-up sont aussi les bêtes noires des personnes en situation de handicap.

