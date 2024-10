Oqee Ciné : Halloween s’invite chez les abonnés Freebox et Free Mobile avec de nouveaux films d’horreur inclus

Avec cinq films qui explorent l’horreur sous toutes ses formes, Oqee Ciné propose aux abonnés Free de plonger dans des histoires de tueurs masqués, de créatures démoniaques et d’attractions hantées.

En ce 31 octobre, la plateforme de streaming AVOD de Free incluse pour les abonnés Freebox et Forfait Free 5G, Série Free et Série Spéciale Veepee, invite les amateurs de frissons à une soirée cinéma sous haute tension.

En tête d’affiche, Scream 4 (2011) de Wes Craven ramène Sidney Prescott, devenue auteure à succès, dans la petite ville de Woodsboro. Alors qu’elle y fait la promotion de son livre, une nouvelle série de meurtres, orchestrée par un mystérieux “Ghostface”, débute. Ce film ravive la saga culte avec un mélange de suspense et de gore, idéal pour les nostalgiques du slasher.

Autre nouveauté, Jack in the Box 2 : Le Réveil du Démon (2022) de Lawrence Fowler fait revivre une boîte maléfique d’où surgit Jack, un démon mécanique qui réclame des âmes. Cette plongée dans le surnaturel mélange horreur psychologique et effets spéciaux, dans un univers empreint de malédictions anciennes.

Pour une expérience plus décalée emprunte d’humour noir, les spectateurs pourront découvrir Willy’s Wonderland (2021), où Nicolas Cage se retrouve prisonnier d’un parc d’attractions abandonné et doit affronter des mascottes robotiques assoiffées de sang.

Dans la même veine, Massacre au Palais du Rire (1974) transforme un parc d’attractions en lieu de cauchemar. Réalisé par Giulio Paradisi, ce classique de l’horreur suit un groupe d’amis qui s’aventurent dans un palais du rire abandonné, sans se douter qu’un tueur en série y rôde. Atmosphère oppressante et suspense psychologique garantis.

Enfin, les fans de slasher retrouveront Massacre à la Tronçonneuse : Nouvelle Génération (1994). Dans ce film de Kim Henkel, Leatherface et sa famille sadique croisent la route d’une nouvelle bande de jeunes en pleine nuit d’horreur. Ce remake déroutant, avec Renée Zellweger et Matthew McConaughey, apporte une touche grotesque à l’horreur classique.

Disponible sur la chaîne 39 de la Freebox, dans l’application OQEE by Free, et sur le site oqee.tv, cette sélection promet une nuit blanche d’émotions fortes. Tous ces films sont accessibles gratuitement et en illimité pour les abonnés OQEE Ciné, parfait pour un Halloween sans compromis sur l’horreur.

