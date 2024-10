Le saviez-vous : Free Mobile permet aux abonnés au forfait 2€ de surfer sans limite de data mais avec un débit limité

Grâce à plusieurs millions de hotspots WiFi Free, le réseau communautaire réseau FreeWifi_Secure offre un accès Internet nomade illimité et automatique en France métropolitaine aux abonnés Free Mobile, idéal pour les abonnés au forfait 2€ sans booster.

Dépourvu de data avec seulement 50 Mo inclus par mois, le forfait à 2€ de Free Mobile peut être enrichi depuis plus de deux ans grâce une option payante baptisée “Booster”, laquelle permet aujourd’hui de bénéficier de 3 Go à 0,99€/mois ou 20 Go à 4,99€/mois tout en incluant les appels illimités.

Mais le saviez-vous, depuis 2012, les abonnés au forfait 2 € peuvent se connecter au réseau FreeWifi_Secure, accessible partout en France. Cette connexion est utile pour ceux ayant épuisé leurs 50 Mo inclus dans l’offre. Il s’agit d’une solution de dépannage gratuite pour se connecter en déplacement. Celle-ci repose sur le réseau communautaire de Free utilisant le Wi-Fi des abonnés Freebox ayant accepté d’y participer. En détectant ce réseau, un smartphone équipé d’une carte SIM Free se connecte automatiquement sans nécessiter de mot de passe grâce au protocole EAP-SIM.

Ainsi, les abonnés au forfait 2 € peuvent accéder à internet dans les espaces couverts par des Freebox proches, que ce soit en ville ou en zones résidentielles. Toutefois, le débit reste limité, permettant essentiellement une navigation basique et la consultation d’e-mails, avec un maximum d’environ 10 Mbit/s. Cette solution reste intéressante, car avec seulement 50 Mo, les données s’épuisent vite. Quelques minutes de navigation, quelques e-mails et notifications suffisent à épuiser ce volume. En cas de dépassement, Free facture chaque Mo supplémentaire à 0,05 €, ce qui peut vite alourdir la facture. Enfin, d’autres options gratuites existent, comme se connecter à un hotspot Wi-Fi public dans un café, un magasin, ou un parc, ou encore partager la connexion d’un proche ayant un forfait généreux en données. C’est une bonne alternative, à condition de rester près de la personne partageant sa connexion.

