Ligue 1 : DAZN prolonge sa promo jusqu’à la fin de l’année pour les nouveaux abonnés

Initialement disponible jusqu’au 27 octobre, la promotion de 10 et 20€ sur les abonnements de DAZN joue les prolongations jusqu’à fin 2024.

Lancée à l’occasion du Classico OM-PSG la semaine dernière, la promo de DAZN sur ses abonnements va être prolongée jusqu’à la fin de l’année, selon les informations de The Media Leader. Très critiqué sur ses tarifs pour accéder à la Ligue 1, le diffuseur de 8 matchs sur 9 en direct et un en différé chaque-weekend de championnat, va donc permettre aux nouveaux abonnés de bénéficier plus longtemps de 10 à 20 euros de remise mensuelle par rapport à l’offre initiale décriée.

Ainsi, pour toute nouvelle souscription l’abonnement Unlimited restera proposé au prix de 19,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an. DAZN Unlimited inclut aussi l’accès à toute la saison de la Betclic ELITE en direct et exclusivité, les grands combats en MMA avec la PFL, la boxe et le Glory en kick-boxing ou encore l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League et bien d’autres. L’abonnement Unlimited+ qui permet en plus deux streams simultanés et les téléchargements, profite aussi d’une remise pour un abonnement annuel, l’offre est proposée à 29,99€/mois au lieu de 49,99€/mois.

