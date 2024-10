Freebox : 3 chaînes thématiques françaises viennent d’être intégrées dans le bouquet basic gratuitement

Trois nouvelles chaines payantes sont désormais gratuites sur la Freebox.

Les bonne nouvelles s’accumulent cette semaine pour les abonnés Freebox. En plus de l’intégration des 40 chaînes de Famille Canal désormais incluses sur toutes les Freebox qui n’en bénéficiaient pas, ce sont également depuis aujourd’hui 3 nouvelles chaînes thématiques françaises qui étaient jusque là payantes et qui sont désormais incluses dans le bouquet basic de Freebox TV, avec même un jour d’vaance puisque ça devait être à partir du 1er novembre. Toutes les trois éditées par le groupe Reworld Media, elles portent des noms bien connus, et abordent des thématiques variées : la santé, l’automobile et la cuisine.

Il y a tout d’abord TOP Santé TV qui est disponible sur le canal 239 de Freebox TV. Il s’agit de l’unique chaîne française sur la thématique “santé”. A l’instar du magazine et du site web éponyme, la chaîne s’appuie sur une équipe de journalistes et experts (Dr François Sarkozy, Jean-Michel Cohen…) dédiée, elle informe sur l’actualité et donne des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires.

La deuxième chaînes est Marmiton TV, disponible sur le canal 234 de Freebox TV. Cette chaîne, qui portait jusqu’à présent le nom de Gourmand TV, est la seule sur cette thématiques disponible sur la Freebox. Elle propose, grâce aux recettes, aux astuces, aux conseils de ses experts et au travers des programmes de divertissements, de découvrir “la meilleure façon de manger”

Elle se nomme Auto Plus TV et est disponible sur le canal 232 de Freebox TV, Il s’agit d’une chaîne française sur la thématique sport qui annonce être “la chaîne TV qui se met à la place du conducteur et qui traite d’actualité, de tendance, d’astuces et de scoop.

Pour bénéficier de ces chaînes gratuitement, vous n’avez rien à faire, elles sont automatiquement intégrées dans le bouquet basic de Freebox TV depuis ce jeudi.

