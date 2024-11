Free lance la “mise en service autonome” pour certains nouveaux abonnés Freebox avec la fibre

Les nouveaux abonnés Freebox Ultra 100% fibre n’ont plus besoin de quiconque pour brancher et synchroniser leur serveur sur leur nouvelle ligne.

Une évolution de plus. Free donne désormais la possibilité, uniquement pour la Freebox Ultra, aux nouveaux abonnés disposant déjà à leur domicile d’une prise terminale optique (PTO), d’installer eux-même leur box, ce qui « permet de gagner du temps en évitant de devoir programmer un rendez-vous pour la venue d’un technicien », nous a fait savoir l’opérateur lors de la journée des communautés Free, le 18 octobre dernier. Free prévoit à l’avenir de proposer cette “mise en service autonome” sur d’autres offres fibre comme la Freebox Pop.

Concernant le branchement, Free informera l’abonné lorsque la ligne sera prête, et que le moment sera venu de brancher simplement la box grâce à un accompagnement simple. Le raccordement et la synchronisation seront effectués alors de manière express. Pour ceux qui ne savent pas, les abonnés Freebox peuvent récupérer la référence PTO de leur boîtier fibre directement dans leur espace abonné et mais aussi sur leur facture.

