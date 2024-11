Les Box 4G+ et 5G de SFR n’offrent pas vraiment l’internet illimité, des abonnés gourmands en data rappelés à l’ordre

Lorsqu’il juge déraisonnable la consommation de ses abonnés box 4G+ illimitée et 5G, SFR leur envoie un mail et un SMS afin de leur demander de baisser le pied sans quoi leurs services seront restreints.

Lancées respectivement en avril dernier, et fin août 2024, les box 4G+ et 5G de SFR proposent selon leur brochure commerciale “l’internet illimité”, c’est-à-dire que les abonnés à ses offres affichées à 36,99€/mois et 39,99€/mois sans engagement, peuvent en toute logique consommer de la data comme sur une box internet classique. C’est ce qu’on aurait pu croire mais dans les faits, la réalité est toute autre. L’opérateur au carré rouge envoie actuellement un mail et un SMS à ses clients lorsqu’il estime qu’il utilise trop data. Si le volume de données, jugé non raisonnable, utilisé par certains clients n’est pas connu, SFR estime que ces derniers saturent son réseau mobile.

“Conformément aux Conditions contractuelles encadrant l’offre Box 4G+/5G nous constatons que votre usage internet en continu par nos services est de nature à saturer le réseau et à nuire aux autres utilisateurs SFR sur votre zone d’installation”, prévient la filiale d’Altice avant de conseiller à ses abonnés de modifier leur consommation internet “pour éviter une restriction prochaine de vos services”.

Dans les mentions légales de sa Box 5G par exemple SFR indique pour l’internet illimité que le mode modem est autorisé avec un débit descendant maximum théorique jusqu’à 1,1 Gbit/s et jusqu’à 100 Mbit/ en upload. Il n’est fait aucunement mention d’une quelconque restriction en cas d’usage abusif de la connexion. En revanche, les fiches d’information standardisée de ses deux offres s’avèrent bien plus parlantes avec une autre définition de l’internet illimité.“L’accès est réservé à un usage strictement personnel et privé et uniquement via le service Box 5G. En cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple) de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, le client sera notifié par SMS ou email de son usage déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client verra son débit réduit jusqu’à la prochaine date de facturation”, indique l’opérateur. Le message est donc passé.

Source : Tiino-X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox