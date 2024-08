SFR lance officiellement sa box 5G avec WiFi 6 et un tarif préférentiel pour les moins de 26 ans

Après Bouygues Telecom et Orange, SFR lance à son tour une box 5G.

La fin des vacances est agitée chez SFR : après avoir lancé SFR Multi, l’opérateur dévoile aujourd’hui sa nouvelle box 5G. Cette dernière permet un accès simplifié à internet très haut débit, aux appels illimités, mais aussi à SFR TV. L’offre se présente comme une “alternative aux offres Fibre” et entend s’adapter “aux éventuelles contraintes des foyers pour leur fournir la meilleure qualité de service possible et leur laisser le choix de la technologie Très haut débit“.

Dans cette offre, vous pourrez ainsi trouver des débits allant jusqu’à 1.1 Gb/s en download et 100 Mb/s en upload, avec du WiFi 6, les appels illimités vers fixes et mobiles en France, l’accès à 130 chaînes grâce à l’appli SFR TV ainsi qu’à des remises et avantages “SFR Multi”, le tout pour 39.99€/mois, sans engagement. Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez en profiter au tarif préférentiel de 29.99€/mois. Il faudra cependant réaliser un test d’éligibilité pour en profiter et des frais d’ouvertures de services de 19€ sont à prendre en compte, sauf si vous avez moins de 26 ans.

Côté technique, la box 5G de SFR propose 3 ports Ethernet 1 Gigabit, un port RJ11 et promet de pouvoir connecter jusqu’à 128 appareils en simultané (64 sur chaque bande). Chez la concurrence, Bouygues Telecom propose sa 5G Box qui permet jusqu’à 1.1 Gbit/s en téléchargement et donne l’accès à la télévision pour 44.99€/mois. Du côté d’Orange, on trouve une offre 5G Home à 42.99€/mois avec des débits allant jusqu’à 1Gbit/s. Ces deux offres n’ont d’ailleurs pas de limitation de data mensuelle, bien que chez Orange, quelques restrictions existent. SFR est ainsi le troisième opérateur à proposer une telle box, Free est pour sa part attendu sur le marché, sans autres indices sur ce qu’il entend proposer bien qu’il ait teasé travailler dessus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox