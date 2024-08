Freebox Ultra et Ultra Essentiel : comment commander un backup 4G+ de Free

Si vous souhaitez disposer d’une connexion 4G de secours, Free propose désormais cette option à ses abonnés Freebox Ultra et Essentiel. Voici un tuto vous montrant comment le réclamer à l’opérateur.

Une nouveauté très attendue vient d’arriver sur l’espace abonné des Freebox Ultra et Ultra Essentiel : la possibilité de demander un backup internet 4G+ directement auprès de Free. Si seuls les abonnés aux formules premiums de l’opérateur sont concernés pour l’instant, les abonnés Pop, Revolution, mini 4K et One pourront également prochainement en profiter.

Conçu par les équipes R&D de Free, cet équipement de secours permet aux abonnés de rester connecté en cas de coupure ou perte de connexion à son domicile. Il s’active automatiquement et prend le relai de la Freebox tout en permettant aux appareils déjà connectés, y compris les Répéteurs Wi-Fi, de rester connectés grâce au réseau 4G sans avoir à sélectionner un autre réseau Wi-Fi. Il est proposé au prix de 4.99€/mois en location, sans engagement et il faut se rendre sur son espace abonné pour en faire la demande. Rendez-vous dans la rubrique “Ma Freebox” et cliquez simplement sur la ligne dédiée au backup.

L’option vous est ensuite présentée en détail, avec une possibilité de vérifier l’état de couverture 4G près de chez vous. Une façon de s’assurer que votre connexion de secours soit suffisante pour votre utilisation. Il vous suffit ensuite de cocher l’acceptation des conditions de service puis de le commander, en cliquant sur le bouton rouge dédié. Le prix de location se répercutera sur votre facture Freebox directement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox