Les abonnés Freebox Pop, Révolution, mini 4K et One bénéficieront “très prochainement” du backup 4G+ de Free

L’équipement de secours idéal de Free pour rester connecté en cas de problème de connexion sur les Freebox va devenir accessible au prix de 4,99€/mois pour la quasi-intégralité du parc fixe du FAI.

Après avoir lancé hier en option son backup 4G sur l’Espace Abonné des abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel, Free prévoit de rendre disponible son modem de secours à ses abonnés Freebox Pop, Révolution, mini 4K, et One : “Il sera prochainement proposé aux autres abonnés Freebox sauf Crystal”, nous a informé Free le 26 août.

En marge du lancement de la Freebox Ultra fin janvier, le fondateur de Free, Xavier Niel, avait révélé le lancement “d’ici quelques jours” d’un nouveau backup 4G à connecter en cas de perte de connexion internet. Le lancement de ce nouvel équipement a alors pris du retard. Son prix s’élève à 4,99€/mois.

Jusqu’à présent, seuls les techniciens venaient installer ce module chez les abonnés en cas de perte de connexion, en passant par Free Proxi ou le SAV depuis la fin de l’année. Les abonnés concernés se voyaient alors proposés de conserver le boîtier et de le louer.

