Free lance enfin son “Backup Internet Freebox” en option pour ses abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel

Lorsque qu’une perte de connexion est détectée, le Backup Internet Freebox prendra automatiquement le relai afin de garantir à l’abonné une continuité de service.

Attendu depuis fin janvier et déjà disponible dans le cadre d’une assistance depuis plus d’un an, le Backup Internet Freebox est dès à présent disponible en option dans l’Espace Abonné au tarif de 4,99€/mois sans engagement pour tous les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel.

Conçu par les équipes R&D de Free, cet équipement de secours permet aux abonnés de rester connecté en cas de coupure ou perte de connexion à son domicile. Il s’active automatiquement et prend le relai de la Freebox tout en permettant aux appareils déjà connectés, y compris les Répéteurs Wi-Fi, de rester connectés grâce au réseau 4G sans avoir à sélectionner un autre réseau Wi-Fi. Un email est alors envoyé à l’abonné afin de l’en informer et de lui demander s’il souhaite conserver sa connexion de secours. Ce modem 4G rond aux allures du répéteur WiFi de Free n’est pas à confondre avec le Pocket WiFi de l’opérateur fourni aux abonnés Freebox Ultra.

Et bonne nouvelle, “les abonnés qui bénéficient d’OQEE by Free conservent également avec le Backup Freebox, l’accès à leurs chaînes et services TV sur Player TV Free 4K, smartphones,

tablettes et TV connectées”, nous apprend Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox