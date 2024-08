Freebox TV : une chaîne TV de Mediawan et NBC Universal disparaît

C’est la fin de l’aventure pour Golf Channel.

Créée en partenariat avec NBC Universal et éditée par Mediawan, Golf Channel est la première chaîne française entièrement consacrée au golf. Lancée en 2010, cette dernière va disparaître le 1er septembre en atteste notamment une information de l’un de ses diffuseurs, Molotov. De leur côté, Prime Video et Free ont pris les devants puisque cette chaîne payante qui propose une sélection de compétitions internationales en direct, des magazines, une matinale et des duplex, n’est désormais plus diffusée. Sur les Freebox, le canal 185 qui lui était dédié n’est plus disponible alors que Golf Channel n’est plus accessible également en France sur Amazon Channels.

Les amateurs de Golf devront donc désormais se contenter de Canal+ qui dispose des droits du PGA Tour sur ses antennes jusqu’en 2030 et de la chaîne “Journal du Golf” sur le canal 187 des box de Free par exemple. Il s’agit la de la première chaine de golf gratuite en France. Au programme, le LPGA, circuit professionnel américain féminin, mais aussi des épreuves de l’Asian Tour en direct et en différé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox