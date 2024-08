Xavier Niel dévoilera bientôt son autobiographie, l’Olympia devrait être sa rampe de lancement

Xavier Niel prépare un nouveau livre retraçant son parcours qui sortira le 25 septembre prochain.

Le fondateur de Free est décidément sous le feu des projecteurs à l’approche de la rentrée. Xavier Niel s’apprête en effet à présenter un nouveau livre, une autobiographie selon Tech&Co. Certains sites, notamment la Fnac proposent en effet déjà en précommande un ouvrage édité chez Flammarion, mais dont le titre n’a pas encore été précisé.

Affiché sous le nom temporaire de “Entretiens XN”, ce livre de 304 pages sortira le 25 septembre au prix de 19.99€, mais plusieurs indices sont apparus, notamment sur ticketmaster. En effet, un évènement est prévu le 18 septembre prochain à l’Olympia et pourrait être lié au lancement de ce livre, avec un titre simple : “comment devenir milliardaire ?” . Le nom du show pourrait ainsi être simplement celui du livre que Xavier Niel présenterait dans la mythique salle de spectacle à travers un show, une conférence ou un format plus disruptif. Il faudra certainement attendre aujourd’hui aux alentours de midi avec l’ouverture de la billetterie pour en savoir plus.

