Très solide, Free Mobile conserve son leadership sur le gain d’abonnés au 2ème trimestre, ne pas augmenter ses prix fait la différence

L’opérateur annonce ce 29 août avoir recruté 120 000 nouveaux abonnés lors du second trimestre 2024. Plus de 75% de ses clients disposent désormais de son forfait 4G/5G.

Premier recruteur sur le segment des forfaits mobile en 2022, 2023, Free Mobile annonce ce 29 août avoir conservé son leadership lors du 1er semestre et par extension au 2e trimestre lors de la publication de ses résultats financiers et commerciaux. Entre fin mars et fin juin, l’opérateur a ainsi séduit 120 000 nouveaux abonnés nets “compte tenu l’intensité concurrentielle, accrue à partir de la mi-mai”, contre 104 000 pour Orange et 59 000 pour Bouygues Telecom alors que SFR n’a pas encore dévoilé ses chiffres.

Free Mobile explique notamment ce succès par “le respect de son engagement de prix inchangés sur ses deux offres Mobile historiques (Forfait 2€ et Forfait Free à 19,99€/mois)”. Grâce également aux investissements dans ses réseaux de nouvelle génération, l’ex-trublion comptait à fin juin 2024 plus de 75% d’abonnés Free Mobile à son forfait 4G/5G, lequel ne cesse d’être enrichi au même prix. Ce bon mix conduit à une progression de l’ARPU de l’opérateur (revenu moyen par abonné), de 2,1% à 12,3€. Free Mobile compte désormais 15, 3 millions d’abonnés sur le segment malgré la perte lors du 2e trimestre de 65 000 abonnés à son forfait 2€.

Côté finances, le chiffre d’affaires Mobile des services progresse de 5,9% à 1, 245 milliards d’euros au 1er semestre 2024 et de 5,4% à 627 millions d’euros au second trimestre. Le chiffre d’affaires des services mobiles facturés aux abonnés augmente lui de 8,2% entre fin mars et fin juin à 568 millions d’euros. Les ventes d’équipements maintiennent quant à elle une forte dynamique, en hausse de 32,0% au S1 2024 “avec une demande soutenue pour notre offre Free Flex et la croissance de notre base d’abonnés mobiles”, se félicité t-il. Tous les voyants restent donc au vert.

