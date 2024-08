Poussé par la Freebox Ultra, Free l’emporte une fois de plus commercialement sur le marché des box internet

Dans un marché connaissant de faibles volumes, Free continue de tirer son épingle du jeu, en atteste la présentation ce 29 août de ses résultats semestriels. “La performance commerciale en B2C a été solide”, se félicité le FAI qui a réussi à engranger 40 000 nouveaux abonnés nets lors du second trimestre alors que Bouygues Telecom en a gagné 32 000 et Orange perdu 4000 sur la même période. La copie rendue par Free est en ligne avec ses chiffres de 2023 (+ 42 000), témoignant de sa stabilité. Sur la fibre, malgré un très léger ralentissement, l’opérateur a recruté 189 000 nouveaux abonnés derrière Orange et ses 261 000 nouveaux recrutements.

Cette performance de Free sur le fixe est selon lui “portée par l’attractivité de notre portefeuille d’offres et le lancement de la Freebox Ultra fin janvier conduisant à une forte croissance de l’ARPU”, son revenu moyen par abonné a en effet grimpé de 5,3% au second trimestre à 36,4 €. Le FAI compte désormais 7,5 millions d’abonnés fixe dont 5,9 millions sur la fibre. Le FTTH est aujourd’hui adopté par 78,7% de son parc grâce notamment à ses 37 millions de prises éligibles. Le chiffre d’affaires de ses revenus sur le segment ont augmenté de 11,3% lors du 2e trimestre, à 907 millions d’euros.