Iliad devient le 5e plus gros groupe télécom européen

Grâce à l’activité de l’ensemble de ses branches, Iliad atteint un objectif qu’il s’était fixé pour 2024 : s’installer dans le top 5 des groupes télécoms du Vieux continent.

Avec des performances commerciales soutenues à travers les diverses géographies où elle opère, la maison-mère de Free atteint la 5ème place parmi les grands opérateurs européens en nombre d’abonnés avec 50 millions d’abonnés. Un objectif clairement annoncé par Thomas Reynaud en mars dernier, lors de la présentation des résultats d’Iliad pour l’année 2023. Une croissance portée par ses activités en France, avec d’excellents résultats sur le 2ème trimestre 2024 sur le fixe et sur le mobile, mais aussi pour ses activités à l’étranger.

En Italie, iliad Italia conserve sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile pour le 25ème trimestre consécutif. 279 000 nouveaux abonnés nets Mobile ont rejoint Iliad Italia au 2nd trimestre, une performance remarquable au regard de l’intensité concurrentielle actuelle, qui traduit la force de la marque sur le marché italien. Iliad Italia termine également leader des recrutements sur le Fixe au 2nd trimestre avec 35 000 nouveaux abonnés recrutés.

En Pologne, la performance commerciale du 2nd trimestre est très solide pour Play qui continue à gagner des parts de marché sur le Mobile tant sur les abonnements (+62 000 nouveaux abonnés nets) que sur le segment des cartes prépayées (+67 000), ce qui permet au Groupe de terminer une nouvelle fois leader des recrutements de nouveaux abonnés. Sur le segment Fixe, les recrutements nets atteignent 17 000 unités, évolution modérée en raison d’un contexte concurrentiel intense sur le fixe.

Avec de telles performances commerciales, la croissance est forcément au rendez-vous. La Pologne progresse de 12,0% durant le premier semestre (+10,3% au 2nd trimestre) portée par une croissance organique de 4,6% et un effet de change favorable qui lui permettent d’atteindre 1.161 milliard d’euros, et l’Italie reste sur une bonne dynamique à +11,5% (+10,2% au 2nd trimestre) pour un chiffre d’affaires de 552 millions d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox