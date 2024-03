Iliad : deux ambitions fortes cette année et la préparation d’un nouveau plan Odyssée 2028

Iliad vise 10 milliards de chiffre d’affaires en 2024 et la place de 5e plus grand opérateur télécoms en Europe.

En 2023, Iliad a changé de dimension. A la conquête avec de forts gains de parts de marché en France, en Italie et en Pologne. le groupe s’est aussi transformé, notamment en investissant massivement dans l’intelligence artificielle, le Cloud et la connectivité à destination des entreprises. S’il a consolidé sa bonne situation financière, il a aussi poursuivi sa mue en Europe en devenant en début d’année l’actionnaire de référence de Tele2, et d’être désormais présent dans 8 pays.

Son ambition est aujourd’hui d’aller encore plus loin. En marge de la présentation de ses excellents résultats, le directeur général d’Iliad, Thomas Reynaud, a indiqué que le groupe vise en 2024 la place de 5e groupe de télécommunications, lui qui occupe actuellement le 6e rang. Côté revenus, Iliad vise également les sommets avec l’objectif d’uh chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2024 contre 9,24 milliards d’euros l’année passée, période durant laquelle ses revenus ont progressé de 10,4 %, soit la meilleure performance parmi les quinze plus grands opérateurs européens.

En 2019, fort de ses 23 millions d’abonnés en France et en Italie, Iliad a présenté son Plan Odyssée 2024, au lendemain d’une année noire marquée par de mauvaises performances commerciales, un manque d’anticipation et des retards d’adaptation. Cinq ans plus tard, les objectifs sont en grande partie remplis, à savoir un renforcement de sa présence sur le marché de la Fibre, une montée en puissance sur les réseaux 4G et 5G, un développement sur le marché des entreprises en France et une forte croissance des activités en Italie. L’opérateur de Xavier Niel est même allé plus loin en se lançant en Pologne avec la reprise de Play. Aujourd’hui, le groupe compte 48,5 millions d’abonnés en Europe, et se projette vers un nouveau cycle : “notre plan Odyssée 2028 est en cours de développement pour définir la trajectoire du groupe. Il répondra à plusieurs questions : comment être au rendez-vous du plan climat, des objectifs financiers, comment se distinguer”. Aucun date de publication n’est pour le moment fixée.

