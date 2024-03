Free enrichit la Freebox Delta et annonce inclure désormais sans surcoût Universal+ pour ses abonnés avec Player Devialet

Free n’oublie pas ses abonnés Freebox Delta avec Player Devialet en incluant désormais dans leur offre : Universal+.

Après les abonnés Freebox Ultra et Révolution avec TV by Canal, Free fait le choix d’inclure sans surcoût Universal+ dans l’abonnement Freebox Delta avec son player haut de gamme. Sur son portail, l’opérateur a publié le 14 mars un guide complet dédié à cette offre de divertissement qui donne accès à 4 chaines TV et leurs replay. Si le service leur était offert dans un premier temps jusque fin mars, certains abonnés Freebox Delta peuvent désormais se réjouir, le FAI fait le choix d’inclure désormais l’accès à 13ème RUE, SYFY, E! et DreamWorks dans leur offre, c’est-à-dire qu’il n’auront pas à débourser un centime pour profiter d’Universal+ tout au long de leur abonnement chez Free.

En se rendant sur la page officielle de l’opérateur dédiée aux packs TV disponibles sur Freebox TV, même constat, l’offre hybride de linéaire et non linéaire de NBCUniversal est bel et bien incluse dans l’offre Freebox Delta, en plus de Netflix et Amazon Prime. Une précision et pas des moindres est toutefois à noter : il est nécessaire de disposer du Player Devialet pour en profiter. A première vue, les abonnés Delta Pop (Player TV Free 4K), ne sont donc pas concernés. Ces derniers devront payer un abonnement de 5,99€/mois à la fin de la période de gratuité s’ils souhaitent continuer l’aventure, tous comme les abonnés Freebox Pop, mini 4K et Révolution Light.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox