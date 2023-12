Orange lance sa 1ère box 5G avec internet illimité et quelques limitations

Après Bouygues Telecom, c’est au tour d’Orange de lancer une offre 5G fixe. Son tarif : 42,99€/mois sans engagement.

Après avoir lancé son offre satellitaire afin de proposer du THD aux foyers isolés et dépourvus de la fibre, Orange a décidé de faire une pierre deux coups en commercialisant à présent une 5G Home, à savoir une offre 5G fixe à 42,99 € par mois, soit 4 € de plus que la formule 4G Home.

Cet abonnement propose de l’internet en illimité “sous réserve de conditions techniques et de couverture 5G”, le FAI couvrant plus de 60% de la population grâce à un parc de plus de 8000 sites actifs. Selon sa fiche technique, cette box permet des débits jusqu’à 150 Mbit/s en 4G, 655 Mbit/s en 4G+, 611 Mbit/s en 5G 2,1 GHz et jusqu’à 1 Gbit/s en 5G 3,5 GHz.

L’opérateur historique précise qu’une session ne peut pas toutefois pas dépasser 12h de connexion. Autre bémol au-delà de cette limitation, l’envoi de SMS est autorisé mais est facturé en hors forfait. « L’émission de SMS depuis la France métropolitaine vers le mobile d’un opérateur métropolitain situé en France métropolitaine sera facturée à 0,10 €/SMS en heures creuses (du lundi au jeudi de 21h30 à 8h00 et le week-end, du vendredi 21h30 au lundi 8h00) et 0,13 €/SMS en heures pleines. La réception de SMS est autorisée et gratuite », précise Orange.

L’Offre 5G Home est accessible avec un modem de type routeur Wi-Fi proposé par Orange, une carte SIM 5G Home est à insérer dans le routeur. Les frais d’activation s’élèvent à 29€.

Lancée en juin 2022, la box 5G de Bouygues Telecom est la première en France sur le marché grand public. Proposée à 39.99€/mois, elle intègre le WiFi 6 depuis le début de l’année dans une nouvelle version.

