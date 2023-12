Freebox TV : un bouquet de 22 chaînes tombe à 1€ en décembre

Un catalogue diversifié pour toute la famille avec des séries, films, feuilletons, documentaires et une couverture de l’actualité, le Bouquet Maghreb+ bénéficie d’une promotion importante durant tout le mois de décembre sur Freebox TV.

Pour bien débuter le mois et à l’approche des fêtes de Noël, Free commence à appliquer des promotions sur Freebox TV. Durant tout le mois de décembre, le FAI propose aux abonnés Freebox Pop, Révolution, Delta, mini 4K, Crystal et One de souscrire au Bouquet Maghreb+ pour seulement 1€ au lieu de 8,99€ soit une réduction de près de 89%.

De quoi profiter de 22 chaînes maghrébines. comme 2M, MBC5, Helwa, Chada TV pour les fans de feuilletons ou encore découvrir les programmes jeunesse de Gulli Bil Arabia et MBC3 , mais aussi les chaînes nationales Echorouk News, Sky News Arabia, Syria TV pour suivre l’actualité.

A compter du 31 décembre et durant tout le mois de janvier, les 8 chaînes payantes du groupe M6 seront quant à elles mises en clair sur Freebox TV.

