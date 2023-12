Free Mobile installe des antennes sur des stations de recharge pour voitures électriques

Des antennes radio fleurissent sur des bornes de recharge du réseau Stations-e. Une solution pratique pour les opérateurs dans le déploiement de leurs réseaux mobiles.

Vous roulez en véhicule électrique ? Vous avez peut-être déjà aperçu une borne de recharge de Stations-e, 1er réseau national de stations électriques multi-services connectées ouvertes à l’itinérance. Implantées notamment dans l’Ouest, l’Ile-de-France, le Nord et l’Est de la France, celles-ci permettent non seulement de recharger les voitures électriques, mais aussi d’accueillir un ensemble de services (haut débit, casiers connectées, auto-partage…) destinés aux habitants des villes.

Antenne Free Mobile de 12 mètres sur une borne Stations-e.

Parmi ses partenaires, figurent notamment des entreprises françaises spécialisée l”installation et la maintenance de réseaux et d’infrastructures de télécommunication comme Circet et Sogetrel. Sur la Fibre.info, des utilisateurs font état aujourd’hui d’installations d’opérateurs dans ces stations de recharge. Un mât s’érige sur certaines d’entre-elles alors qu’une place est réservée aux équipements des telcos dans l’armoire. “Il est possible de mettre une antenne omnidirectionnelle ou une antenne avec 2 ou 3 secteurs intégrée directement dans le tube. Pour le moment, c’est compliqué pour des antennes actives pour la 5G 3,5 GHz, mais des solutions devraient arriver. Pour le matériel actif, la dalle au sol permet de mettre plus que les deux baies qui sont installées de base, si l’opérateur mobile en a besoin”, explique Vivien, l’administrateur du site lafibre.info.

Photo : Fibre.info

Si toutes les bornes de Stations-e disposant d’une antenne tube n’accueillent pas toutes à l’heure actuelle la 4G des opérateurs, certaines hébergent les équipements de Free Mobile, en atteste notre partenaire RNC Mobile et sa communauté de chasseurs d’antennes. C’est le cas notamment dans la commune de Merlimont dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Toutes les fréquences 4G de l’opérateur sont actives.

“Nous prévoyons le déploiement de 10 000 stations au niveau national à l’horizon de 2027”, indique Stations-e sur son site internet, de quoi également permettre aux opérateurs de déployer plus facilement leurs réseaux dans les prochaines années.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox