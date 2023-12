Totalement Fibrés : 1ère fuite sur la Freebox V9, on débat sur vos attentes

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur l’actualité de Free et une découverte sur une technologie qu’elle embarquera, le WiFi 7. Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons autour de notre nouveau sondage dédiée à vos attentes principales sur la nouvelle box de Free.

Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down, UF- Que Choisir tire à boulets rouges sur l’accord trouvé entre Orange et l’Etat sur la fibre. Totalement Fibrés c’est aussi l’occasion de répondre à toutes vos questions en direct.



Participez à notre sondage sur la Freebox V9

····· Sondage Qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur la Freebox V9 ? Des débits ultra rapides 40%

Des innovations jamais-vues 39%

Les services inclus et proposés 39%

Un meilleur avantage Freebox (Forfait Free Mobile illimité) 32%

La puissance du player et ses fonctionnalités 27%

Les équipements annexes (back-up, répéteurs, multi-tv...) 19%

Les contenus inclus (SVOD, VOD...) 15%

L'interface TV 11%

Le design 5% Total des participants : 6 014

