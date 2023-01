Bouygues Telecom lance une nouvelle version de sa box 5G avec WiFi 6

Seul opérateur à proposer une offre 5G fixe aux particuliers, Bouygues Telecom signe un partenariat avec un nouveau fabricant. Une nouvelle box voit le jour.

“Branchez, surfez”. Lancée en juin 2022, la box 5G de Bouygues Telecom est la première en France sur le marché grand public. Proposée à 39.99€/mois, sans engagement, celle-ci permet de profiter de la bande 3,5 GHz à condition d’être éligible, et ainsi atteindre des débits jusqu’à 1.1 Gb/s en download et jusqu’à 58 Mb/s en upload. Près de 7 mois après sa commercialisation, Bouygues Telecom décide de changer de modèle, sa box 5G TCL laisse à présent place à un boîtier Arcadyan. Au range des nouveautés au-delà d’un nouveau design, cette nouvelle box embarque 5 ports Ethernet contre 2 pour sa prédécesseur ainsi qu’un port USB, idéal par exemple “pour voir des films en serveur UPNP via l’Apple TV” salue un abonné. Côté connectivité, cette nouvelle mouture peut supporter jusqu’à 64 utilisateurs en simultané contre 240 auparavant.

Tout comme l’offre 4G fixe proposée par l’opérateur, il n’y a pas de limite à la consommation data. Cette offre donne également un accès à l’application b.TV, permettant de visionner 70 chaînes en direct et 25 replays. Celle-ci reste compatible WiFi 6 – MiMo 4×4 double fréquence (5 GHz / 2,4 GHz).

j'ai encore la TCL (je résilie bientôt maintenant que je suis éligible à la fibre) je connais pas cette marque, mais j'apprécie les ports supplémentaires et le port USB, ça manquait moi qui voulait voir mes films en serveur UPNP via l'Apple TV 4K — 𝚌𝚎𝚕_ (@MrcVsq) January 12, 2023

L’opérateur promet une installation très simple : un simple branchement de la 5G box à une prise électrique permettrait ainsi d’accéder directement au réseau WiFi. Il est cependant à noter que cette offre n’est pas nomade et ne peut être utilisée qu’à l’adresse d’installation déclarée lors de la souscription.

Les foyers n’étant pas encore éligible à la fibre optique ou pour lesquels un évènement empêche l’installation du THD chez eux, pourraient être intéressés. En effet, si l’objectif annoncé du gouvernement est d’atteindre le 100% fibre en 2025, la 5G fixe fait partie des alternatives envisagées pour permettre aux utilisateurs isolés d’accéder tout de même au très haut débit, mais avec le réseau mobile. Pour rappel, Bouygues Telecom possédait, au 1er juin 2023, 9514 sites 5G techniquement opérationnels dont 5248 supportant la bande 3.5 GHz.

