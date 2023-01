Orange, SFR et Bouygues Telecom : les SMS ne sont pas à la fête lors du nouvel an

Si le smartphone est devenu indispensable le SMS, qui a fêté son trentenaire l’année dernière, l’est beaucoup moins comme en témoigne le nombre de messages envoyés dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

“Bonne année !” est un message qui circule beaucoup, dans la nuit du 31 décembre, mais de moins en moins par SMS. Une tendance observée chez l’ensemble des opérateurs, qui voient de plus en plus les messages passer à travers d’autres solutions.

Ainsi, les abonnés Orange ont envoyé 12.7% de textos de moins du 31 décembre au premier janvier 2023 que l’année précédente et reçu 19.25% de moins, malgré un pic de 671.758 SMS échangés entre minuit et 00h01 lors du passage à 2023.

Chez SFR, les échanges ont baissé d’environ 12% cette nuit là entre 23h et 3h du matin par rapport à l’année dernière et pour Bouygues Telecom, la baisse est de 5%. Cette baisse est principalement à attribuer à l’utilisation de plus en plus importante d’autres solutions de messagerie comme WhatsApp.

En comparaison cependant, les échanges de de données sont bien plus élevés au fil des ans. Orange a enregistré 2 790 121 To de données utilisées sur l’année 2022 chez l’opérateur, soit une hausse de 37.7% sur un an. Bouygues Telecom affirme d’ailleurs que le recours à la data mobile a été deux fois plus important dans les trente premières minutes du 1er janvier 2023 que sur le même créneau des autres jours de l’année et SFR affirme avoir observé une hausse de trafic sur les applications de messagerie.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox