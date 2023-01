Freebox TV : clap de fin pour deux chaînes 4K

La chaîne Ultra Nature 4K éditée par Mediawan cesse d’émettre sur les Freebox. BeIN Sports 4K aussi.

Lancée en 2018 sur la Freebox, la chaîne 4K Ultra Nature (canal 203) disparaît ce 12 janvier 2023 des box de Free. Retirée fin 2021 des Livebox d’Orange, Ultra Nature 4K est la première chaîne documentaire en ultra HD native consacrée au monde animalier, à la découverte, au voyage et aux sports extrêmes. Aujourd’hui, celle-ci fait les frais d’une stratégie du groupe audiovisuel de Xavier Niel, Pierre Antoine-Capton et Matthieu Pigasse, laquelle vise à privilégier certaines chaînes et services au détriment d’autres, qui seront stoppés souvent faute d’audience. La chaîne disparaît également des offres Bbox de Bouygues Telecom.

Dans le même temps, beIN Sports 4K (canal 105) fait aussi ses adieux. La chaîne a été lancée sur les Freebox spécialement pour la coupe du monde de football. Son retrait est donc logique, le flux reviendra pour une prochaine compétition sportive de grande envergure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox