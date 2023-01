Les TV Samsung sont de retour chez Free avec une nouveauté

Alors qu’elles avaient disparu de l’espace abonné la semaine dernière, les télévisions connectées Samsung sont de nouveaux proposées aux abonnés Freebox. Surprise, l’OLED s’invite sur le catalogue.

Depuis fin novembre, Free propose à ses abonnés d’acheter un téléviseur connecté et d’échelonner son paiement sur 30 mois. Si le catalogue s’était presque entièrement vidé la semaine dernière, l’opérateur a refait son stock et propose d’ailleurs un nouveau modèle.

Ce sont au total sept modèles qui sont proposés dans la boutique, dont la majorité étaient déjà disponibles lors du lancement de cette solution par l’opérateur.

Le plus gros changement est la proposition d’un téléviseur OLED. Le modèle 4K S95B est ainsi disponible dans sa version 55 pouces pour 499€ lors de la commande puis 32€99 mensuels sur 30 mois. A noter que vous bénéficiez d’une offre de remise immédiate de 200€, le prix final du téléviseur passant ainsi de 1689€ à 1489€.

Notons également que la liste de modèles QLED a été raccourcie et que seuls les versions 43″ et 65″ sont proposées avec respectivement une remise immédiate de 100€ et 300€. Quand aux modèles UHD, les quatre même modèles sont toujours disponibles avec une simple modification : le modèle 55″ bénéficie désormais d’une remise de 60€.

Pour accéder à cette boutique, il suffit de se rendre sur son espace abonné Freebox. Depuis peu, vous pouvez retrouver ce catalogue directement depuis l’application mobile dédié à cet espace.

