2 nouvelles chaînes débarquent sur Freebox TV

Deux nouvelles chaînes musicales sur Freebox TV.

Nous vous informions ce matin du remaniement du bouquet OCS, sur Freebox TV et sur les autres plateformes . Ce n’est pas la seule évolution sur le bouquet TV de Free puisque deux nouvelles chaînes musicales viennent de rejoindre l’offre.

La première se nomme BBlack Africa sur le canal 295 et est proposée à l’unité au tarif de 0,99€/mois

Thématique de la chaîne : BBlack Africa a pour objectif de représenter une culture musicale en perpétuel mutation sur le vieux continent en veillant à programmer chaque mouvement artistique émergeant dans chacun des pays d’Afrique. BBlack Africa c’est 80% de musique et 20% divertissement. BBlack Africa, I Am African People ! Première chaine panafricaine 100% Divertissement, BBLACK AFRICA est une chaîne créée par et pour les Africains mais aussi la diaspora africaine et les amoureux de la musique africaine avec une sélection des meilleurs chansons du continent africain mais aussi le meilleur du divertissement afro à travers ses émissions de qualité.



La première se nomme BBlack Caraïbes sur le canal 295 et est proposée à l’unité au tarif de 0,99€/mois

Thématique de la chaîne : Laissez-vous séduire et danser avec vos artistes préférés en famille, en groupe, sur la plage ou pendant des soirées. Car BBlack Caribbean diffuse les meilleurs tubes dédiés au zouk, au reggae, à la salsa, à la soul caribéenne, et parfois des ambiances carnavals. Chaque jour, des artistes sont interviewés pour présenter leur nouvel album et saluer les fans. Les équipes de BBlack Caribbean diffuseront des émissions sur la mode, des destinations vacances, de la gastronomie épicée, de la culture créole, des soirées suspenses et bien sûr une diffusion de l’art africain. Des émissions seront consacrées à la diaspora francophone, asiatique et anglophone.

Pour bénéficier de ces deux nouvelles chaînes, il faut redémarrer le Player de votre Freebox. A noter qu’à cette heure, les deux chaînes sont diffusées en clair.

