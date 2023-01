Free s’enorgueillit d’avoir contribué à faire de la France un leader sur la fibre, et annonce 8 milliards d’investissements

La France en avance sur le déploiement de la fibre : c’est en partie grâce à la concurrence que cela est possible selon Free.

Dans un éditorial qui vient d’être publié dans les Echos, David Barroux, rédacteur en chef Micro, fait le bilan du déploiement de la fibre en France. Et c’est un portait très élogieux qu’il dresse de notre pays. “En matière de couverture du territoire, l’Hexagone a fait mieux que combler son retard. Nous sommes devenus l’un des rares pays dans lequel la fibre est proposée à plus de 70 % de la population.” explique le journaliste.

Cet article a suscité la réaction de Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free, qui rappelle que si la France est un exemple dans ce secteur, c’est grâce à la concurrence. Il affirme que c’est notamment grâce à Free que la qualité et les tarifs, parmi les plus compétitifs au monde, ont permis à la France de faire office de leader. Il annonce en outre que Free à lui seul a investi plus de 8 milliards d’euros dans le déploiement de la fibre.

Qui dit #concurrence dit arrivée de @free sur le marché. Et qui dit @free dit hausse de la qualité et prix ultra compétitifs. Depuis 2010, nous avons investi +8 milliards d’€ dans la Fibre. Fiers d’avoir activement contribué au succès du Plan France Très Haut Débit 👍💥🇫🇷🇫🇷🇫🇷 https://t.co/IQM3uAdZsv — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) January 12, 2023

