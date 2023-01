Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom passent le cap des 6 millions d’abonnés 5G

La 5G se déploie progressivement en France et son adoption continue : le nombre d’abonnés à augmenter de 4,5 millions en un an.

L’Arcep a dévoilé hier son nouvel observatoire du marché des communications en France pour le troisième trimestre 2022. L’occasion de revenir sur les usages du mobile, notamment en terme de technologie et de réseaux. La 5G, il y a deux deux ans, est petit à petit adoptée par les Français avec une croissance continue du nombre d’abonnements.

Premier enseignement Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom comptaient fin septembre 6,2 millions d’abonnés utilisant la 5G sur leur smartphone. Leur nombre progresse de 1,1 million en un trimestre et de 4,5 millions en un an. Cela représente 6 % du nombre total de cartes SIM en service.

Le nombre d’utilisateurs actifs sur les réseaux 4G restent largement majoritaire et s’élève à 69,7 millions au cours du troisième trimestre 2022, pour 69,3 millions de clients actifs sur les réseaux 3G.

“La croissance annuelle des usagers 4G oscille entre + 8 % et + 10 % depuis près de deux ans (+ 5,0 millions), tandis que celle des usagers 3G connaît un tassement depuis le début de l’année 2022 : + 2 millions environ contre entre + 3 et + 4 millions les trois trimestres précédents”, précise le régulateur.

Au total, le nombre de cartes SIM en service s’élève à 82,5 millions dont 74,8 millions de forfaits. Dans le même temps, la consommation de données continuer d’augmenter.Le trafic par abonné 4G s’élève à environ 14,3 Go par mois soit + 2,1 Go en un an. Et ce à l’heure où les opérateurs proposent tous des forfaits largement plus enrichis en data.

