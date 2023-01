La VoWiFi prend de l’ampleur en France

4,5% des appels ont été émis en WiFi durant le 3e trimestre 2022.

Disponible depuis plusieurs années chez Orange, SFR et Bouygues Telecom, la VoWiFi est arrivée seulement en 2022 chez Free Mobile. Aujourd’hui, le nombre de smartphones compatibles est conséquent, de quoi permettre aux abonnés de profiter de cette technologie chez eux lorsque le réseau mobile peine. “Sur 47,7 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 4,5 % l’ont été en wifi. Ce service ne cesse de prendre de l’ampleur, soit une hausse de 24 % en un an au troisième trimestre”, indique l’Arcep dans son nouvel observatoire des marchés télécoms.

La VoWiFi permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

Dans le même temps, la consommation vocale totale depuis les terminaux mobiles se contracte de – 4 % en un an, poursuit le régulateur.

“La crise sanitaire a modifié les comportements des clients des opérateurs fixes et mobiles, notamment en ce qui concerne la téléphonie. Dès le début de la crise sanitaire, en 2020, la consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles a progressé à un rythme inédit (+ 19 % en moyenne en 2020 contre – 1 % en 2019). Cependant, même si l’effet de la crise reste encore perceptible, il tend à s’estomper significativement depuis le deuxième trimestre 2021. Le trafic est en effet à nouveau en baisse (- 6 % en un an ce trimestre), et n’est plus qu’à 3 % du trafic observé au troisième trimestre 2019”, constate l’observatoire. Près de neuf minutes sur dix sont émises depuis les terminaux mobiles. Les abonnés ont passé en moyenne 3h23 au téléphone ce trimestre, s’éloignant ainsi du niveau le plus haut jamais enregistré, 4h27 au deuxième trimestre 2020.

