Freebox TV : Arrivée d’une nouvelle chaîne et disparition d’autres, ça bouge pour le pack OCS

Une chaîne arrive, deux autres partent. Il y a du changement sur le bouquet OCS.

Alors que OCS vient d’âtre racheté par Canal+ à Orange, le bouquet de chaînes consacré au cinéma et aux séries entame sa mue. On s’y attendait, suite à la fin du partenariat avec HBO, la chaîne OCS City, qui diffusait les séries phares des HBO comme “Game of Thrones”, mais également de nombreuses autres, n’avait plus vraiment lieu d’être. OCS City vient donc de stoppé sa diffusion, y compris sur la Freebox. Il en est de même pour OCS Choc qui était disponible sur le canal 39 de la Freebox.

Ces deux chaînes sont par contre remplacées par une nouvelle nommée OCS Pulp, disponible sur le canal 38 de Freebox TV. Elle est décrite comme la nouvelle chaîne des sensations fortes et du cinéma indépendant. Vous pourrez y retrouvez des séries exclusives, des créations originales et des films inédits 6 mois après leur sortie en salle. Les films français sont toujours à l’honneur sans oublier le cinéma international. Laissez-vous porter par vos émotions à la découverte des plus belles œuvres du cinéma indépendant : drame, thriller, action, horreur… tous les genres sont présents pour faire vivre un maximum de sensations.

Le bouquet OCS, qui inclut donc désormais OCS Pulp, OCS Géants, OCS Max et bien sûr le service de streaming associé OCS Go (accessible depuis Freebox Replay), est toujours proposé au tarif de 12,99€/mois. Pour bénéficier de la nouvelle chaîne OCS Pulp, il faut redémarrer le Player de votre Freebox

