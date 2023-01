Apple TV et Music débarquent enfin directement sur Windows, iTunes devient de moins en moins utile

iTunes devient de moins en moins indispensable sur Windows avec le lancement d’applications dédiées aux services Apple Music et Apple TV.

Depuis quelques années déjà, Apple n’est plus uniquement un fabricant mais également un éditeur de services pour le grand public avec le lancement de sa plateforme de streaming musicale ou encore de sa plateforme de SVOD. Lors du lancement de ces services, ces derniers ont d’ailleurs été ouverts à Android et aux PC, surprenant puisque la firme à la Pomme n’est pas connue pour son ouverture auprès de ses concurrents.

Et cette dynamique continue avec le lancement de nouvelles applications Windows 11 dédiées à ces plateformes, qui bénéficieront ainsi de leurs propres interfaces et accès facilités afin de proposer une meilleure ergonomie. Une manière également de se couper petit à petit d’iTunes, qui était autrefois nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités. De plus, la gestion des appareils ne sera également plus l’apanage de ce service, puisqu’une application est actuellement déployée en bêta dédiée directement à cet usage : Apple Devices.

Pour l’heure, il s’agit avant tout de versions en cours de développement, les essayer peut conduire vos appareils à ne plus fonctionner avec iTunes et peuvent ainsi engendrer des bugs. Si vous avez encore besoin d’utiliser certaines fonctionnalités propres à ce service, il faudra alors désinstaller ces applications. Selon leur fiche, ces applications requièrent en effet Windows 11 22621.0 ou ultérieur.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox