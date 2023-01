Création d’entreprise, baisse du chômage…. ce que la fibre optique apporte à l’économie française

10 après le début du plan France Très Haut Débit, les premiers impacts sur l’emploi, la fiscalité et d’autres secteurs se font ressentir d’après un rapport de France Stratégie.

Près de 36 milliards d’euros d’investissements publics et privés, 10 ans d’existence, le plan France THD est le plus gros chantier du pays et commence à produire ses premiers effets sur l’économie française.

C’est en tout cas la conclusion du rapport de l’organisme France Stratégie évaluant les politiques publiques, qui le qualifie de “grand succès”. 99% des foyers et des entreprises sont en effet éligibles à un débit d’au moins 30 mégabits par seconde grâce à plusieurs technologies et la performance est avant tout portée par la fibre optique qui est présente sur 70% du territoire, sur un objectif de 80%. Et ce déploiement a pu apporter des changements bienvenus sur plusieurs secteurs.

Outre la réduction de la fracture numérique avec un accès de plus en plus simple et rapide aux services sur internet qui n’est généralement pas remise en cause, l’économie est également affectée par l’arrivée de la fibre optique et du très haut débit. D’après France Stratégie, leur déploiement a généré “des effets positifs” sur la “dynamique des territoires et des entreprises”, tant en ville que dans les zones rurales. Il entraîne par exemple une hausse du nombre de nouvelles entreprises de 2% (3.9% dans les villes) dans une commune où 100% des locaux sont éligibles à la fibre.

La fibre a également un impact sur le chômage puisqu’elle permet davantage d’activités non salariées : le nombre de demandeurs d’emploi baisse de 1% en moyenne lorsqu’un territoire devient couvert d’après le rapport. Dans l’immobilier aussi la fibre change la donne, avec une hausse de près de 3% de la valeur des transactions immobilières dans les régions fibrées, même si le lien de causalité est difficile à établir explique France Stratégie.

On aurait pu s’en douter mais la fibre permet bien sûr de nouveaux usages d’internet, avec une multiplication par 1.3 de l’utilisation du cloud et de 1.5 pour l’utilisation de logiciels de relations clients dans les campagnes grâce à l’arrivée de la fibre. La valeur ajoutée dans le secteur marchand est également augmentée de 7% sur trois ans et 18% après 5 ans passés en fibre. Cet impact est notamment visible dans quatre secteurs : l’hôtellerie, la restauration, l’information-communication et l’industrie.

Tout n’es pas forcément tout rose. “Aucun effet n’est observé sur la création d’emploi” explique notamment France Stratégie, qui n’a pas observé de recrutements de nouveaux salariés liés à la fibre ni même de hausse de productivité des entreprises ou de leur capacité d’innovation dans les zones rurales. Les retombées les plus positives sont observées en ville et chez les entreprises très numérisées et malgré tout, en France, 41% des entreprises n’envisagent pas de basculer à la fibre optique selon un baromètre Covage-Ifop. « L’infrastructure est présente mais ça ne suffit pas. Il faut tout un écosystème pour passer un cap », rappelle Anne Faure, cheffe de projet à France Stratégie. La fin progressive du réseau cuivre et de l’ADSL devrait cependant très vite obliger les sociétés à y passer.

Source : Les Echos

