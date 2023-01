Clin d’oeil : les soldats de la fibre migrent massivement vers le secteur de l’énergie

Des milliers de sous-traitants du secteur de la fibre ont basculé vers une autre activité plus rémunératrice en 2022 : l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques.

A l’heure où la France est fibrée à 70%, se pose la question du reclassement des professionnels du secteur, les besoins en main d’oeuvre diminuant. Selon InfraNum, le secteur prisé par les soldats de la fibre est celui de l’énergie et en particulier l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques.

“Nous sommes victimes d’une désaffection massive au profit de l’énergie. Non seulement les métiers sont proches, mais en plus, l’énergie paye davantage. Dans ce contexte, les gens partent plus vite. Installer une borne peut coûter entre 500 et 1000 euros, voire davantage pour les énormes projets, contre une centaine d’euros pour un raccordement fibre”, constate Philippe, président de la fédération qui regroupe les professionnels de la fibre.

Cette reconversion importante et rapide peut toutefois revêtir un aspect négatif bien que la filière cherche à reclasser une partie des 40.000 emplois mobilisés dans le chantier de la fibre. Pléthore de techniciens seront encore nécessaires pour la maintenance des réseaux fibre, et les raccordements finaux.

En 2022, plusieurs milliers de techniciens FTTH ont décidé de se lancer dans l’aventure de l’installation de bornes électriques selon InfraNum. Leurs compétences leur permettent de se former rapidement.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox